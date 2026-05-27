Serie D - il punto Tanta squadre sono già al lavoro su stadi e allenatori

Sono terminati i play-off della Serie D. Le squadre vincitrici delle finali dei vari gironi non otterranno subito la promozione in Serie C. Invece, entreranno in una graduatoria per i eventuali ripescaggi, in base ai risultati ottenuti durante la stagione. Molti club sono già impegnati nella preparazione di stadi e allenatori, in attesa di eventuali opportunità di passaggio di categoria.

Conclusi i play-off in "D". I club che hanno vinto le finali dei rispettivi gironi non otterranno l’automatica promozione in "C", ma entreranno, in base al risultato raggiunto, nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi. Ecco quella attuale, nell’ordine: Teramo, Ligorna, Nissa, Piacenza, Legnago Salus, Chievo, Paganese, Seravezza Pozzi, Monastir. Il Trestina (Città di Castello), che potrebbe essere inserito nel girone della Lucchese, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la prima squadra nel campionato di serie "D": sarà Marco Croce a raccogliere il testimone sulla panchina bianconera. Intanto sono stati apportati lavori di miglioria allo stadio "Casini". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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