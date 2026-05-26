A Como sono iniziati i lavori di ristrutturazione degli impianti sportivi. Attualmente, diversi stadi di Serie A e altri campionati sono in fase di intervento, mentre si attende la definizione delle strutture che ospiteranno le partite di Euro 2032. La situazione riguarda sia interventi di manutenzione sia ristrutturazioni più approfondite, con varie opere in corso in tutto il paese. Non sono state fornite date precise di completamento o dettagli sui progetti specifici.

Con la fine della stagione, i 20 club di Serie A hanno già dato il via ai lavori di ristrutturazione degli stadi. Intanto prosegue il percorso d’avvicinamento a Euro 2032: entro fine luglio, la Figc dovrà comunicare alla Uefa le cinque città destinate a ospitare le partite del torneo insieme alla Turchia. L’Allianz Stadium e l’Olimpico (con il dubbio Pietralata) sono i due impianti favoriti. Gli altri tre posti se li contenderanno il nuovo San Siro, il Franchi e il Maradona. Ma attenzione alle outsider Cagliari e Palermo. A che punto sono invece tutti gli altri stadi? Tra chi ha già demolito le curve e chi invece attende l’inizio del restyling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Como la ristrutturazione è partita: il punto su tutti gli stadi italiani (e i lavori in corso)

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