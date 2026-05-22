Blackout nel centro storico per un guasto accidentale squadre Enel già al lavoro
Nel primo pomeriggio, nel centro storico di Ancona, si è verificato un blackout causato da un guasto alla rete elettrica. La segnalazione è arrivata poco dopo le 18,30, e le squadre di Enel sono intervenute subito sul posto per riparare il guasto. La mancanza di energia ha interessato una parte del centro storico, e al momento non sono state fornite indicazioni sui tempi di ripristino. Sono stati registrati diversi segnalazioni da parte dei residenti e delle attività commerciali della zona.
ANCONA - Diverse segnalazioni e la conferma di un guasto alla rete. Una parte del centro storico di Ancona è attualmente senza elettricità per un problema definito di carattere accidentale (rilevato poco dopo le 18,30) che ha portato alla sospensione dell'erogazione di energia elettrica. Le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
San Colombano al Lambro, blackout nel weekend: guasto ad un cavo e incrocio chiuso per lavori urgentiSan Colombano al Lambro (Lodi-Milano), 20 aprile 2026 – Dopo la notte al buio, tra sabato e ieri, a causa di un guasto alla rete elettrica di media...
Ragazzine aggredite nel centro commerciale: calci e pugni alle coetanee per un contatto accidentaleTerni, 15 aprile 2026 – Sarebbe stata innescata da un contatto fisico accidentale nei corridoi di un centro commerciale di Terni l'aggressione ai...
ACIREALE, POSSIBILI INTERRUZIONI IDRICHE IL 19 MAGGIO NEL CENTRO STORICO PER LA facebook
Centro storico in abbandono, niente prospettiveL’opposizione va all’attacco, la replica con l’assessore Celentano: Da loro nessuna proposta, non abbiamo la bacchetta magica ... ilrestodelcarlino.it
Mondovì, blackout dopo l’incendio a una centralina E-DistribuzioneTemporanee interruzioni elettriche nel centro storico di Breo a seguito del rogo in piazza Roma. I tecnici sono già al lavoro per rimediare ai disagi ... cuneodice.it