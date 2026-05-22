Blackout nel centro storico per un guasto accidentale squadre Enel già al lavoro

Nel primo pomeriggio, nel centro storico di Ancona, si è verificato un blackout causato da un guasto alla rete elettrica. La segnalazione è arrivata poco dopo le 18,30, e le squadre di Enel sono intervenute subito sul posto per riparare il guasto. La mancanza di energia ha interessato una parte del centro storico, e al momento non sono state fornite indicazioni sui tempi di ripristino. Sono stati registrati diversi segnalazioni da parte dei residenti e delle attività commerciali della zona.

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