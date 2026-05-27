Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta Playoff Semifinali Ritorno | Palinsesto Telecronisti streaming NOW

Le semifinali di ritorno dei playoff di Serie C si disputano con gare di andata e ritorno. La trasmissione delle partite è disponibile su Sky e NOW, con telecronisti dedicati. Gli incontri sono programmati in orari specifici, con streaming disponibile sulla piattaforma NOW. La fase vede coinvolte le squadre che si sono qualificate dopo le sfide di andata, con le gare di ritorno che decideranno le squadre finaliste.

I confronti valevoli quali “Semifinali” saranno disputati in gare di andata e ritorno. Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla “Finale”. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla “Finale” le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i tiri di rigore. Le due squadre vincitrici le “Semifinali” acquisiranno il titolo per l’ammissione alla “Finale Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione idealeper seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW! DIGITAL-NEWS (www. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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