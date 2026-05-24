Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta Playoff Semifinali Andata | Palinsesto Telecronisti streaming NOW

Le semifinali di andata dei playoff di Serie C sono in programma questa settimana, trasmesse in diretta su Sky e NOW. Le partite si svolgeranno in diversi orari, con telecronisti dedicati per ogni incontro. La programmazione è disponibile sui canali digitali e sulla piattaforma streaming. La copertura include tutte le partite delle semifinali, con dettagli sugli orari e i commentatori assegnati a ciascun match.

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