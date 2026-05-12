Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 1T Playoff Naz Ritorno | Palinsesto Telecronisti streaming NOW
Sono state comunicate le informazioni sul primo turno dei playoff di Serie C per la stagione 202526, trasmessi su Sky e NOW. La programmazione include le partite tra Ravenna e Cittadella, Lecco e Pianese, e altre sfide, tutte in diretta streaming. I telecronisti assegnati per ogni match sono stati annunciati e il palinsesto dettagliato è disponibile per gli utenti che vogliono seguire le partite in tempo reale.
Playoff Serie C su Sky e NOW: orari, partite e telecronisti del primo turno nazionale con Ravenna-Cittadella, Lecco-Pianese e le altre sfide in diretta. su Digital-News.it L'articolo Serie C Sky WI-FI 202526 - Diretta 1T Playoff Naz Ritorno: Palinsesto Telecronisti (streaming NOW) proviene da Digital-News.🔗 Leggi su Digital-news.it
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