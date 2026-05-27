La Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti, ha annunciato la volontà di riprendere le attività sportive dopo una stagione negativa. La squadra ha concluso il campionato di Serie C con un bilancio negativo e l’allenatore ha dichiarato che ci riproveranno. Nessuno dei membri del club ha espresso rammarico, e l’obiettivo è ripartire al più presto.

Nessuno si senta triste, nessuno si lamenti: la Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti, è già pronta a tornare a giocare. Con un solo, grande obiettivo: lottare al vertice del campionato di serie C, centrando finalmente la promozione in cadetteria. Sono trascorsi un po’ di giorni dall’eliminazione ai playoff per mano dell’Us Livorno, ma la società neroverde ha subito rialzato la testa. Ora, a mente fredda, il presidente Simone Caramelli ha parlato del finale di stagione e dei piani futuri. "Siamo dispiaciuti del risultato di questi playoff, ma soprattutto per come è maturato. Siamo stati costretti a fare a meno di Emanuele Rossi (la "stella" neroverde, ndc): al completo, avremmo ottenuto un risultato differente – osserva Caramelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C: il bilancio neroverde. Agliana, Caramelli rilancia: "Ci riproveremo»

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