Lucania Bardi rilancia Cicala | mediazione decisiva sul bilancio

Durante l'Assemblea regionale in Basilicata, il presidente della regione ha annunciato di essere disponibile a confrontarsi con l’assessore coinvolto in una disputa sul bilancio. Ha sottolineato la volontà di trovare una soluzione condivisa attraverso un percorso di mediazione. La discussione si è incentrata sulla necessità di superare le divergenze e di lavorare insieme per l’approvazione del documento finanziario. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di evitare ulteriori ritardi.

? Cosa sapere Bardi apre alla riconciliazione con l'assessore Cicala durante l'Assemblea regionale in Basilicata.. La mediazione mira a risolvere il dissidio sui fondi agricoli nato l'11 aprile.. Durante l’odierna seduta dell’Assemblea regionale, il presidente Vito Bardi ha affrontato la questione del bilancio aprendo a una nuova opportunità politica per l’assessore Carmine Cicala, dopo le tensioni nate lo scorso 11 aprile. Il governatore lucano ha espresso la disponibilità a concedere un’ulteriore possibilità al membro di FdI, nonostante il voto contrario espresso da quest’ultimo in Giunta avesse causato un forte imbarazzo all’amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucania, Bardi rilancia Cicala: mediazione decisiva sul bilancio Notizie correlate FI, Stefania Craxi rilancia sul fine vita e apre al PD: "Norma di civiltà, mi auguro di portare a casa una mediazione"Su questo tema il segretario nazionale Tajani si è espresso negli scorsi mesi, dichiarando: "Non esiste un diritto al suicidio" La nuova capogruppo...