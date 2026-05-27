Serie A | Puma presenta ‘Stellar Nitro Ultimate’ il pallone tecnologicamente più avanzato per la stagione 2026-27

Da serieanews.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Puma ha presentato il pallone ufficiale della Serie A per la stagione 2026-27, chiamato ‘Stellar Nitro Ultimate’. Si tratta del modello più avanzato dal punto di vista tecnologico mai usato in campionato, con innovazioni che migliorano la precisione e la resistenza. Il nuovo pallone sarà utilizzato nelle partite ufficiali a partire dalla prossima stagione. La presentazione ha anticipato l’inizio del campionato, con il primo tocco che segna l’avvio delle sfide.

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Una nuova stagione, la stessa attesa: il primo tocco che rompe il silenzio dello stadio, la palla che scivola sul prato come una promessa. In Serie A 2026-27 quel primo tocco avrà un suono diverso: più pulito, più pieno. C’è un oggetto al centro di tutto che cambia pelle e carattere, e non è un dettaglio. In Serie A il protagonista silenzioso resta il pallone. Lo guardi e capisci l’aria del tempo. Quest’anno Puma porta in campo lo Stellar Nitro Ultimate. Un nome spaziale. Un invito a immaginare traiettorie nuove. E a chiedersi: quanto pesa, davvero, una sfera quando decide una partita? Prima di arrivare alla sostanza, serve un passo. Le aziende provano e riprovano in galleria del vento. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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