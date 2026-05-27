Sergio Solero è il nuovo presidente di Bmw Italia

Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Barbara D’Urso torna in tv? L’annuncio misterioso e il ‘destino incrociato’ con Lucarelli Sergio Solero assume dal prossimo 1° luglio la carica di presidente e ad di Bmw Italia, prendendo il posto di Massimiliano Di Silvestre. Solero, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, lavora per il Bmw Group da 29 anni e ha già ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato di Bmw Italia dal 2014 al 2019. In questi ultimi sette anni, Solero ha ricoperto diverse posizioni in Casa madre come vice president Sales Steering and Marketing Aftersales and Customer Support, poi vice president Retail Development e recentemente president and ceo Bmw Switzerland. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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