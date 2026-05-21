Cambio ai vertici di BMW Italia Sergio Solero nuovo presidente e ad

A partire dal primo di luglio, Sergio Solero assumerà il ruolo di presidente e amministratore delegato di BMW Italia, sostituendo chi si è occupato della posizione negli ultimi sette anni. Solero, già coinvolto in passato con la società, torna quindi alla guida dell’azienda nel nostro paese. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nella gestione dell’azienda nel mercato italiano. La decisione riguarda la strategia e le attività future di BMW Italia.

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Dopo sette anni, Sergio Solero torna alla guida di BMW Italia. Dal prossimo 1° luglio il manager milanese assumerà infatti la carica di Presidente e Amministratore Delegato della filiale italiana della Casa di Monaco, raccogliendo il testimone da Massimiliano Di Silvestre, che lascia l’azienda dopo un lungo percorso culminato con risultati record per il marchio sul mercato nazionale. Per Solero si tratta, come detto, di un ritorno. Il dirigente, 55 anni, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, aveva già guidato BMW Italia tra il 2014 e il 2019, in una fase cruciale di trasformazione del mercato premium. Nei successivi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cambio ai vertici di BMW Italia. Sergio Solero nuovo presidente e ad ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pontecagnano, cambio ai vertici di "Città Protagonista": Paolo Toscano eletto presidenteA Pontecagnano Faiano il direttivo dell'associazione “Città Protagonista” ha deliberato il rinnovo del proprio organigramma nominando l'avvocato... Esselunga, cambio ai vertici: Sarrailh nuovo ceoCambio ai vertici di Esselunga: dal prossimo novembre sarà Claude Sarrailh il nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo.