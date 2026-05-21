BMW Italia ritorno al vertice | Sergio Solero di nuovo presidente e AD

A partire dal primo luglio, BMW Italia ha annunciato il ritorno di Sergio Solero come presidente e amministratore delegato. Solero, già noto nel ruolo, prenderà in mano la guida della filiale italiana della casa automobilistica bavarese. La nomina segna un cambiamento nella direzione aziendale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato nazionale. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, senza rivelare ulteriori dettagli sui piani futuri o le strategie che seguiranno.

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BMW Italia apre una nuova fase manageriale puntando su un volto già noto alla casa di Monaco. Dal prossimo 1° luglio, Sergio Solero assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia S.p.A., raccogliendo il testimone da Massimiliano Di Silvestre, che lascia l’azienda dopo sette anni alla guida della filiale italiana. Una scelta che parla di esperienza, continuità e conoscenza profonda del mercato nazionale. Trent’anni dentro il gruppo. Cinquantacinque anni, laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Solero lavora nel BMW Group da 29 anni. Non si tratta di un debutto: aveva già guidato BMW Italia tra il 2014 e il 2019, prima di assumere incarichi internazionali di rilievo in Casa madre, dal sales steering all’aftersales, fino alla presidenza di BMW Switzerland. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BMW Italia, ritorno al vertice: Sergio Solero di nuovo presidente e AD ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cambio ai vertici di BMW Italia. Sergio Solero nuovo presidente e ad Cambio al vertice del Tribunale di Reggio Calabria: Giuseppe Campagna è il nuovo presidenteCon deliberazione assunta nella seduta dell’8 aprile 2026, il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato il dott. BMW Italia, ritorno al vertice: Sergio Solero nuovo CEO dal 1° luglioSergio Solero assumerà dal 1° luglio la carica di presidente e amministratore delegato di BMW Italia. Per il manager si tratta di un ritorno al vertice della filiale italiana del costruttore bavarese, ... quattroruote.it BMW Italia, ritorno al vertice: Sergio Solero di nuovo presidente e ADDal 1° luglio il manager torna alla guida della filiale italiana dopo l’uscita di Massimiliano Di Silvestre. Una nomina nel segno della continuità strategica, mentre il marchio consolida la leadership ... ilgiornale.it