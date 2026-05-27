È stata sequestrata una cassaforte appartenente all'ex presidente del governo spagnolo, contenente oggetti di valore stimati intorno ai 3 milioni di euro, tra cui oro e rubini. La confisca si è verificata nell’ambito di un procedimento giudiziario. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, mentre le reazioni politiche e pubbliche si sono concentrate sulla vicenda. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul motivo del sequestro o sull’identità della persona coinvolta.

Chissà se Sabina Guzzanti ora griderebbe ancora con lo stesso entusiasmo "Viva Zapatero!". L’euforia della sinistra europea per l’ex premier socialista spagnolo sembra ormai un ricordo lontano, sostituito dalle cronache giudiziarie. José Luis Rodríguez Zapatero è stato imputato dal giudice José Luis Calama nell’ambito del caso Plus Ultra per i reati di traffico di influenze, organizzazione criminale e falsità documentale, oltre a reati connessi come riciclaggio. Il giudice ieri ha accolto la richiesta della difesa, posticipando la deposizione di Zapatero dal 2 giugno al 17 e 18. Al centro dell’inchiesta c’è il salvataggio da 53 milioni di euro con fondi pubblici concesso nel 2021 alla compagnia aerea Plus Ultra attraverso la Società statale di partecipazioni industriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sequestrata la cassaforte di Zapatero. Ori e rubini per 3 milioni di euro

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