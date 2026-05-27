Un minorenne è stato sanzionato con una multa di 350 euro per aver guidato un monopattino elettrico senza casco e senza il contrassegno identificativo obbligatorio dal 16 maggio. Il monopattino era stato modificato e risultava essere “truccato”.

Lucca, 27 maggio 2026 – Minorenne alla guida di un monopattino elettrico sprovvisto del contrassegno identificativo che è obbligatorio dallo scorso 16 maggio. Il Nucleo Operativo della polizia locale di Lucca lo ha fermato nella mattinata di oggi, 27 maggio, accertando ulteriori e gravi violazioni: il conducente stava circolando senza l'uso del casco e il veicolo aveva caratteristiche tecniche difformi da quelle costruttive previste dal decreto ministeriale. Pesanti sanzioni. Al trasgressore e di conseguenza ai genitori – in quanto il conducente è minorenne – sono state elevate le sanzioni previste dall'ultimo aggiornamento, unitamente ai relativi provvedimenti amministrativi per un totale di 350 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Senza casco sul monopattino elettrico ‘truccato’, minorenne nei guai: sanzione per 350 euro

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