Tarquinia sul monopattino senza casco e con un coltello nello zaino | denunciato

Nel pomeriggio di oggi, la polizia locale di Tarquinia ha fermato un giovane che si spostava in monopattino senza casco e con un coltello nello zaino. L’episodio si è verificato durante i controlli di routine in città, che sono stati intensificati nelle ultime settimane. Il ragazzo è stato denunciato e la merce presente nello zaino sequestrata. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’intervento è ancora stato comunicato.

Tarquinia, 8 aprile 2026 – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della polizia locale di Tarquinia. Nel corso di un servizio serale, gli agenti hanno denunciato all’ Autorità Giudiziaria un uomo per porto di coltello vietato e resistenza a pubblico ufficiale, anche alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza. Un cittadino circolava su un monopattino elettrico privo di casco, in violazione del Codice della Strada. Durante le operazioni di verifica, l’uomo ha esibito un documento d’identità; nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno notato uno zaino trasportato sul mezzo e ne hanno richiesto il controllo, insieme alla documentazione tecnica del monopattino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Con un coltello da 10 cm nello zaino: 21enne valtellinese denunciato a PaviaSi intensificano i controlli presso i luoghi di aggregazione di Pavia, voluti dal Prefetto di Pavia e disposti in sede di comitato provinciale per...