In due sul monopattino senza casco | sbalzati sull' asfalto dopo lo scontro

Lunedì 27 aprile, intorno alle 19, i carabinieri sono intervenuti sulla via Emilia a San Lazzaro di Savena per un incidente tra un'auto e un monopattino elettrico. Sul posto, si è verificato un impatto tra i due mezzi, con due persone a bordo del monopattino che sono state sbalzate sull'asfalto. I due occupanti del monopattino non indossavano il casco al momento dello scontro.

Intorno alle ore 19 di lunedì 27 aprile, i carabinieri della Stazione di Castenaso sono intervenuti sulla via Emilia, a San Lazzaro di Savena, a seguito di uno scontro tra un'auto e un monopattino elettrico.Secondo una prima ricostruzione, a bordo del monopattino viaggiavano due persone.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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