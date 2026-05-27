Sentieri d' Irpinia - Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante all' IC Giovanni XIII - GParini di Baiano l' evento di chiusura

Da avellinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 10 si terrà l’evento di chiusura di “Sentieri d’Irpinia - Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante” presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XIII - G. Parini” di Baiano. La manifestazione conclude il progetto dedicato a promuovere un approccio educativo innovativo e partecipativo. La giornata prevede interventi e attività rivolte a studenti, insegnanti e genitori. L’evento rappresenta il momento finale di un percorso iniziato alcuni mesi fa.

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Venerdì 29 maggio 2026 con inizio alle ore 10 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo statale “Giovanni XIII - G.Parini” a Baiano si chiude il progetto “Sentieri d'Irpinia - Passi e Spassi per una Nuova Comunità Educante” finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR M5C3 -. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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