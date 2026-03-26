Un gruppo locale si oppone alla proposta di costruire una nuova strada nella zona, chiedendo invece di ridurre i tempi di chiusura del passaggio a livello esistente. La posizione è sostenuta da un'associazione che ritiene questa soluzione più efficace per limitare i disagi causati dalla chiusura del passaggio ferroviario. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione del passaggio e le tempistiche di chiusura.

La soluzione proposta da La città ecologica per risolvere le criticità di viabilità nel quartiere. Gli ambientalisti puntano anche ad incentivare l'uso del treno invece dell'auto Un no deciso alla creazione di una nuova strada. Per La città ecologica la soluzione sta nella riduzione dei tempi di chiusura del passaggio a livello. La questione è quella della linea ferroviaria Pisa-Lucca nel quartiere I Passi che tiene ‘in ostaggio’ automobilisti in transito e spesso anche ambulanze in emergenza. L'associazione ambientalista La città ecologica nella mattinata del 18 marzo scorso ha proceduto a misurare i tempi connessi al transito dei treni al passaggio a livello di via XXIV Maggio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - I Passi ostaggio della linea ferroviaria: "No alla nuova strada, ridurre i tempi di chiusura del passaggio a livello"

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