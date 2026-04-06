Una scuola gratuita per bambini orfani e poveri | l' antichissima storia di una comunità educante nata nel 1861

Nel 1861, a Città di Castello, è documentata l’esistenza di un asilo infantile che offriva servizi gratuiti a bambini orfani e poveri, mentre accoglieva anche piccoli provenienti da famiglie benestanti a pagamento. La struttura rappresenta una delle più antiche attestazioni di un'educazione gratuita rivolta a bambini in condizioni di vulnerabilità, e la sua attività si è protratta nel tempo come parte di una comunità dedicata all’assistenza e all’educazione infantile.