Una scuola gratuita per bambini orfani e poveri | l' antichissima storia di una comunità educante nata nel 1861
Nel 1861, a Città di Castello, è documentata l’esistenza di un asilo infantile che offriva servizi gratuiti a bambini orfani e poveri, mentre accoglieva anche piccoli provenienti da famiglie benestanti a pagamento. La struttura rappresenta una delle più antiche attestazioni di un'educazione gratuita rivolta a bambini in condizioni di vulnerabilità, e la sua attività si è protratta nel tempo come parte di una comunità dedicata all’assistenza e all’educazione infantile.
Spunta fuori un antico documento che testimonia l'esistenza di un asilo infantile a Città di Castello costituito appena dopo l'Unità d'Italia Un documento che attesta l'esistenza, già nel 1861, di un asilo infantile a Città di Castello per accogliere gratuitamente bambini poveri, orfani, ma anche, a pagamento, piccoli provenienti da famiglie benestanti. Si tratta di un mandato di pagamento a un falegname per la costruzione di cinquanta panche a due posti per l’asilo infantile di Città di Castello. Un’istituzione la cui esistenza è stata ricondotta da un’immediata ricerca nei registri dell'Archivio Storico del Comune... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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