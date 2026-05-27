Sensibilizzazione | Pontedera presenta le mostre di ' Comunità in gioco'
A Pontedera sono aperte tre mostre in contemporanea dedicate a “Comunità in gioco”. Le esposizioni si trovano tutte nello stesso centro cittadino: al Civico 35 in Corso Matteotti, al cineclub Agorà e alla Misericordia in via Valtriani.
Tre mostre in contemporanea, al Civico 35 in Corso Matteotti, al cineclub Agorà e alla Misericordia, entrambe in via Valtriani. Si possono osservare 32 pannelli realizzati nell'ambito di una campagna di comunicazione sociale contro il gioco di azzardo patologico ideata dalle classi 5AGC e 5BGC. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Tre giorni di dialoghi, mostre e comunità: torna a il Forlì Event-OneA Forlì torna il Forlì Event-One, una rassegna dedicata a incontri, mostre e momenti di confronto tra le comunità locali.
Pontedera, Casa di comunità di via Fleming: ampliati gli orari del CupA Pontedera, la Casa di comunità di via Fleming ha esteso gli orari di apertura degli sportelli CUP.