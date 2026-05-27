Sensibilizzazione | Pontedera presenta le mostre di ' Comunità in gioco'

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pontedera sono aperte tre mostre in contemporanea dedicate a “Comunità in gioco”. Le esposizioni si trovano tutte nello stesso centro cittadino: al Civico 35 in Corso Matteotti, al cineclub Agorà e alla Misericordia in via Valtriani.

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Tre mostre in contemporanea, al Civico 35 in Corso Matteotti, al cineclub Agorà e alla Misericordia, entrambe in via Valtriani. Si possono osservare 32 pannelli realizzati nell'ambito di una campagna di comunicazione sociale contro il gioco di azzardo patologico ideata dalle classi 5AGC e 5BGC. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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