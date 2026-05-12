Pontedera Casa di comunità di via Fleming | ampliati gli orari del Cup

A Pontedera, la Casa di comunità di via Fleming ha esteso gli orari di apertura degli sportelli CUP. Dal 11 maggio, questi servizi sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 13. L’Azienda USL Toscana nord ovest ha comunicato questa modifica per garantire un accesso più ampio ai servizi di prenotazione e assistenza sanitaria. La nuova fascia oraria si aggiunge a quelle già precedentemente stabilite.

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