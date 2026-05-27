Il candidato del centrosinistra ha ottenuto circa il 54% delle preferenze, confermando la vittoria alle elezioni comunali. La composizione del nuovo consiglio comunale sarà influenzata dal premio di maggioranza assegnato alla lista vincente. La lista di Sirtori, pur avendo superato la soglia di sbarramento, non è stata inclusa tra i candidati ammessi, risultando esclusa dalla ripartizione dei seggi.

? Punti chiave Come influenzerà il premio di maggioranza la composizione del nuovo consiglio?. Perché la lista di Sirtori è esclusa nonostante abbia superato la soglia?. Chi occuperà i seggi assegnati alle liste civiche della maggioranza?. Come risponderà Di Chio alla richiesta di una nuova tenenza carabinieri?.? In Breve Alessandrini ottiene il 41,09% mentre Sirtori raggiunge il 4,12% con budget di 500 euro.. Maggioranza con 15 seggi: PD riceve 6 posti e lista Di Chio 5 seggi.. Segrate Nostra ottiene 3 seggi con Micheli, Bussi e Vezzoni; Griguolo ha 1 seggio.. Opposizione con 9 seggi: Amiamo Segrate 4, Fratelli d'Italia 3 e Forza Italia 1..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segrate, Di Chio vince con il 54%: il centrosinistra tiene il comando

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