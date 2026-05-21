Elezioni a Segrate sfida a tre fra Di Chio Alessandrini e Sirtori

Il 24 e 25 maggio si svolgono le elezioni comunali a Segrate. La giornata di voto del primo giorno inizia alle 7 e termina alle 23, mentre il secondo giorno le urne rimangono aperte dalle 7 alle 15. Sono tre i candidati in corsa per la carica di sindaco: uno dei quali si presenta con una lista civica, mentre gli altri due rappresentano rispettivamente due partiti politici diversi. La sfida si svolge in un clima di attesa tra i cittadini del comune.

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A Segrate si vota per le elezioni comunali il 24 maggio (dalle 7 alle 23) e il 25 maggio (dalle 7 alle 15). L'eventuale ballottaggio si terrà due settimane dopo. In gioco il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del futuro sindaco. Tre gli sfidanti: Francesco Di Chio, per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elezioni Segrate 2026, intervista esclusiva a Luca Sirtori candidato sindaco Sullo stesso argomento Segrate, Alessandrini: “Il PGT minaccia Milano 2 con nuovi edifici? Punti chiave Come cambierà il Parco Lambro con il nuovo cambio di destinazione? Quali rischi corre Milano 2 con la costruzione del nuovo... Elezioni a Corsico, sfida a tre fra Ventura, Zuccherini e SparacinoTutto pronto per le elezioni comunali a Corsico, uno dei nove Comuni del Milanese in cui si voterà il 24 e 25 maggio 2026. Elezioni a Segrate, sfida a tre fra Di Chio, Alessandrini e SirtoriA Segrate si vota per le elezioni comunali il 24 maggio (dalle 7 alle 23) e il 25 maggio (dalle 7 alle 15). L'eventuale ballottaggio si terrà due settimane dopo. In gioco il rinnovo del consiglio comu ... milanotoday.it La città dei ’super redditi’. Tra chilometro verde e l’idea della nuova TenenzaElezioni comunali, ultimi appelli prima del voto. Fra campagne social e iniziative di piazza, anche a Segrate i candidati alla carica di sindaco sono arrivati alla volata finale. Svariate le strategie ... ilgiorno.it