Il nuovo sindaco di Segrate è il vice sindaco uscente, che ha ottenuto oltre il 50% dei voti al primo turno. L'affluenza alle urne è scesa di più di otto punti rispetto alle precedenti elezioni. I cittadini hanno scelto di confermare la guida attuale, preferendo la continuità rispetto a eventuali alternative. La vittoria è stata netta e immediata.

I segratesi hanno scelto la continuità. Netta, e incassata già al primo turno, la vittoria del vicesindaco uscente, Francesco Di Chio, candidato del centrosinistra, sull’ex sindaco Adriano Alessandrini, in corsa col centrodestra, e su Luca Sirtori, ex di Fratelli d’Italia sceso nell’agone elettorale da civico, con la lista "Sirtori sindaco". Musica e spumante, nel pomeriggio di ieri nella sede del Pd di via Grandi, dove il neoeletto ha festeggiato coi suoi sostenitori. Alle 22, quando le sezioni scrutinate erano 35 su 37, la percentuale di Di Chio, appoggiato da Pd, Avs, Francesco Di Chio sindaco, Segrate centro e Segrate Nostra, era pari al 54,74%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segrate preferisce la continuità. Il “vice“ Di Chio è primo cittadino. Affluenza in calo di oltre 8 punti

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Si parla di: Segrate preferisce la continuità. Il vice Di Chio è primo cittadino. Affluenza in calo di oltre 8 punti.

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