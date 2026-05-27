L’Olimpia ha vinto ai rigori contro il Trecastelli, che aveva dominato il girone B di Seconda Categoria, e si è qualificata per la finale regionale contro la Sampaolese. La Serrana è retrocessa. L’Arcevia si prepara a disputare la finale per il titolo regionale. La sconfitta del Trecastelli rappresenta la prima battuta d’arresto della squadra, che aveva mantenuto un record di vittorie fino a quel momento.

La prima sconfitta stagionale del Trecastelli costa il titolo regionale alla dominatrice del girone B di Seconda Categoria. Non un ko maturato nei tempi regolamentari contro l’Olimpia Ostra Vetere, contro cui la semifinale di sabato è finita 0-0, ma i rossoblù, promossi dal girone C di Seconda, poi prevalgono 4-3 ai calci di rigore e vanno in finale, dove affronteranno il Casette d’Ete che ha vinto 2-0 in trasferta contro il Tirassegno. Poco cambia per la Polisportiva Trecastelli, autrice di una stagione strepitosa (oltre al girone B vinto da imbattuta, pure il successo in Coppa Marche) ma che rimarrà senza il platonico titolo di campione regionale e dunque senza il triplete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda Categoria, l’Olimpia ha battuto ai rigori lo schiacciasassi Trecastelli. Retrocede la Serrana. Arcevia in finale contro la Sampaolese. L’Ostra Vetere va a giocarsi il titolo regionale

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