seafuture premia i talenti del mare

Domani alle 9 si svolgerà una mattinata dedicata ai migliori talenti nel settore delle tecnologie marine e della Blue Economy. La manifestazione premia le eccellenze del comparto, con un focus su innovazione e sviluppo sostenibile. L’evento si rivolge a professionisti e giovani innovatori, offrendo uno spazio di riconoscimento per chi si distingue nel campo delle tecnologie legate al mare. La mattinata si svolge con premi e momenti dedicati alla valorizzazione delle competenze più promettenti.

Una mattinata dedicata ai migliori talenti del settore delle tecnologie marine e della Blue Economy: appuntamento domani alle 9.30 nella sala Pozzoli della Camera di Commercio, che ospiterà l’evento, per la cerimonia di premiazione dei Seafuture Awards, il premio creato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine. Giunto alla quarta edizione, il premio per le tesi di laurea e dottorato Seafuture Awards, oggi promosso da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Ibg, ha l’obiettivo di valorizzare i lavori su temi quali l’economia blu circolare, materiali innovativi, efficientamento energetico, transizione ecologica, basso impatto ambientale, cambiamento climatico, transizione digitale, tecnologie IoT, cybersecurity, robotica, logistica e dei trasporti, dual use. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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