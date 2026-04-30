Danza e social | il Monferrato premia i talenti del video-dance
Il 29 aprile ad Alessandria si è svolta la cerimonia del Premio Libera Connessione, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai migliori talenti nel settore del video-dance. L'evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse realtà, con l’obiettivo di valorizzare le creazioni artistiche legate alla danza e ai social media. La serata ha visto la premiazione ufficiale dei vincitori, scelti tra numerosi concorrenti.
? Cosa sapere Il 29 aprile ad Alessandria il Premio Libera Connessione ha premiato i vincitori video-dance.. I contenuti digitali selezionati entreranno nella programmazione dell'Alessandria Film Festival per tutto il 2026.. Il 29 aprile 2026, la sala congressi di Cultura e Sviluppo ad Alessandria ha ospitato la cerimonia del Premio Libera Connessione, segnando l’apertura della programmazione di Monferrato DanzArte in occasione della Giornata Mondiale della Danza. Tra le mura di una città che sa di storia, dove il ritmo dei passi si intreccia con la memoria delle tradizioni locali, l’evento ha la partecipazione di figure chiave come il sindaco di Fubine Monferrato, Lino Pettazzi, e il presidente dell’associazione ArteSuoni, Pietro Paolo Pagella.🔗 Leggi su Ameve.eu
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