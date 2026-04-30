Danza e social | il Monferrato premia i talenti del video-dance

Il 29 aprile ad Alessandria si è svolta la cerimonia del Premio Libera Connessione, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti ai migliori talenti nel settore del video-dance. L'evento ha coinvolto partecipanti provenienti da diverse realtà, con l’obiettivo di valorizzare le creazioni artistiche legate alla danza e ai social media. La serata ha visto la premiazione ufficiale dei vincitori, scelti tra numerosi concorrenti.