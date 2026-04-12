Venezia l’Arsenale diventa il laboratorio per i nuovi talenti del mare

Il 14 aprile, l’Arsenale di Venezia ospiterà la Giornata Nazionale del Mare, un evento che trasformerà il sito in un centro dedicato alla formazione marittima. Durante la giornata, saranno presenti attività e iniziative rivolte ai giovani talenti interessati al settore marittimo, con l’obiettivo di promuovere conoscenze e competenze legate al mare. L’evento coinvolgerà diverse realtà del territorio e rappresenta un’occasione di confronto per gli appassionati di navigazione.

Il 14 aprile, l'Arsenale di Venezia si trasformerà nel fulcro dell'istruzione marittima regionale con la Giornata Nazionale del Mare. L'evento, che vede la partecipazione prevista di oltre mille persone tra docenti, studenti e accompagnatori provenienti da tutto il Veneto, è organizzato congiuntamente dalla Marina Militare e dalla Guardia Costiera insieme a svariati enti del comparto. La manifestazione, che cade in concomitanza con la celebrazione della Giornata del Made in Italy, mira a present .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, l’Arsenale diventa il laboratorio per i nuovi talenti del mare Tredici nuovi assistenti bagnanti mare di Fisa VeneziaVenerdi 14 febbraio 2026 a Caorle presso la Piscina Comunale e il Bagno Baja Blanca si è svolto l'esame per il brevetto Assistente Bagnanti Mare,... Leggi anche: Design e industria: nasce il premio per i nuovi talenti del mobile