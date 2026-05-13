Nel dibattito pubblico circolano voci di un altro ministro che avrebbe difficoltà a mantenere il ruolo, senza che siano stati fatti nomi ufficiali. Da settimane, a Roma si discute di possibili cambiamenti tra i ministri in carica, con particolare attenzione a una giovane figura non coinvolta nelle recenti nomine di Piantedosi e Sangiuliano. Le indiscrezioni si susseguono senza conferme, alimentando il fermento tra gli addetti ai lavori.

“Sono settimane che in tutta Roma non si parla d’altro che della prossima bomba. Un altro ministro ancora, non Piantedosi e non Sangiuliano, un’altra ragazza, eccetera. Mogli al corrente, naturalmente. Non è mai vero che non sanno, talvolta anzi facilitano”: così Concita De Gregorio su Repubblica. Chi sarà questo ipotetico Ministro con l’amante? Se lo sono chiesti i siti che hanno rilanciato il gossip ma anche gli utenti dei social. E infine, se l’è chiesto Fiorello durante la puntata de La Pennicanza di ieri 12 maggio: “Parleremo di governo, si parlerà di pettegolezzi che riguardano il governo già annunciati da Dagospia e annunciato anche da La Verità, perché pare che nel governo ci sia un altro ministro che.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pare che nel governo ci sia un altro ministro che… fa fatica a tenerselo nelle mutande. Se so chi è? Certo, lo sanno tutti ma non lo possono dire”: così Fiorello

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