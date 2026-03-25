Strage di cinghiali a Rapallo la denuncia delle associazioni animaliste

Da genovatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all'alba, un nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria ha catturato una famiglia di cinghiali nel greto di un torrente, sedandola e inserendola in grossi sacchi. Successivamente, gli animali sono stati uccisi in un'altra località. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle associazioni animaliste, che hanno denunciato l'accaduto.

"Le guardie regionali non rispettano le prescrizioni per la bio-sicurezza, dalle foto risulta solo l'uso dei guanti, questo fatto sarà segnalato agli organi competenti", attaccano gli animalisti "Al contrario - spiegano le associazioni - molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato anche perché il Comune di Rapallo era informato della situazione, nell'agosto scorso l'associazione Gaia con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci proponeva precise azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città, chiusura dei varchi, gestione corretta dei rifiuti, inserimento di cassonetti sicuri ecc., proposte... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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