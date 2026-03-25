Strage di cinghiali a Rapallo la denuncia delle associazioni animaliste

Questa mattina all'alba, un nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria ha catturato una famiglia di cinghiali nel greto di un torrente, sedandola e inserendola in grossi sacchi. Successivamente, gli animali sono stati uccisi in un'altra località. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle associazioni animaliste, che hanno denunciato l'accaduto.

"Le guardie regionali non rispettano le prescrizioni per la bio-sicurezza, dalle foto risulta solo l'uso dei guanti, questo fatto sarà segnalato agli organi competenti", attaccano gli animalisti "Al contrario - spiegano le associazioni - molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato anche perché il Comune di Rapallo era informato della situazione, nell'agosto scorso l'associazione Gaia con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci proponeva precise azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città, chiusura dei varchi, gestione corretta dei rifiuti, inserimento di cassonetti sicuri ecc., proposte... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - "Strage di cinghiali a Rapallo", la denuncia delle associazioni animaliste Articoli correlati Aggressioni ai giornalisti fuori dall’obitorio di La Spezia, la denuncia delle associazioniMomenti di tensione nella giornata di oggi all’esterno dell’obitorio di La Spezia, dove un fotografo è stato aggredito verbalmente e inseguito da più... Sicurezza nei locali dopo la strage di Crans Montana, confronto in Prefettura: il plauso delle associazioniAl centro del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica norme antincendio, gestione dei locali ed eventi temporanei, con l’obiettivo di tutelare... Altri aggiornamenti su Strage di cinghiali a Rapallo la... Discussioni sull' argomento Piombo, la strage silenziosa; Operazione antibracconaggio a Teulada. Rapallo, catturata la famiglia di cinghiali del torrente San Francesco: Una strageRapallo, catturata la famiglia di cinghiali del torrente San Francesco: Una strage ... msn.com Strage Crans-Montana/ Sebastien Fanti: 60 persone smentiscono i Moretti, risarcimenti a rischio…Storie Italiane è tornato stamane sul drammatico caso della strage di Crans-Montana, intervistando l'avvocato Sebastien Fanti: ecco cosa ha detto La strage di Crans-Montana stamane a Storie Italiane, ... ilsussidiario.net Strage di Stato Ministri e vice alla porta. Ma pensare di recuperare credibilità facendo fuori mezzo governo dopo tre anni e mezzo è sintomo più che altro di disperazione - facebook.com facebook Napoli, non si ferma la strage di pedoni: 8 morti in meno di 3 mesi- Le ultime tre, nel giro di poco più di 24 ore: Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, travolte in corso Garibaldi e Italo Ferraro al corso Emanuele. Flash mob per chiedere più sicurezza @TgrRai x.com