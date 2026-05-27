Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri di Marsciano con l’accusa di tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato di distruggere il locale di uno studio fotografico se non avessero pagato. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. Le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo sul posto, impedendo che portasse a termine la richiesta estorsiva.

I carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 58 anni di origini italiane, ritenuto responsabile di una tentata estorsione ai danni del titolare di uno studio fotografico locale. Il commerciante, già bersaglio di alcuni precedenti episodi intimidatori, questa volta non si è lasciato impaurire e ha dato l’allarme: ha allertato immediatamente il numero unico di emergenza 112 non appena l’uomo si è presentato nuovamente nel suo negozio. Avanzava un’esplicita richiesta di denaro (si tratterebbe di 150 euro) per un presunto credito vantato nei confronti del titolare dell’attività, ponendo la vittima di fronte ad un’esplicita minaccia di danni alla sua attività: "ti distruggo il locale", avrebbe detto alla vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Se non paghi ti distruggo il locale". Arrestato per tentata estorsione

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