Giugliano Ti sparo se non esci | tentata estorsione a imprenditore scarcerato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato scarcerato dopo essere stato coinvolto in un’indagine della Polizia di Stato riguardante una tentata estorsione tra Giugliano e Villaricca. Secondo le indagini, l’indagato avrebbe minacciato un imprenditore dicendo: “Ti sparo se non esci”. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, con le forze dell’ordine che continuano ad approfondire i fatti.

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Nuovo sviluppo giudiziario nell’inchiesta condotta dalla Polizia di Stato su un presunto episodio di tentata estorsione aggravata avvenuto tra Giugliano e Villaricca. Francesco Mallardo, 46 anni, ha ottenuto gli arresti domiciliari ed è stato scarcerato dal carcere di Poggioreale, dove era detenuto dopo l’arresto eseguito dagli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca. Coinvolto nell’indagine anche Vincenzo Mallardo, classe 31 anni, anch’egli residente a Giugliano. I due fratelli erano stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. Pesanti le frasi contestate dalla pubblica accusa: “Ti devo sparare nelle gambe, ti porto finito, tu meriti solo la morte, mò devi morire, se non esci ti sparo”.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano. “Ti sparo se non esci”: tentata estorsione a imprenditore, scarcerato 46enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Se rivuoi il telefonino dammi 60 euro": tentata estorsione alla stazione di Camerlata "Se non mi dai i soldi ti picchio". Bullo condannato per estorsioneCondannato il più grande dei "bulli", che per mesi ha trasformato la vita di un adolescente di quattordici anni in un inferno di paura, vessazioni e... Si parla di: Giugliano, tentato pizzo a un imprenditore: scarcerato Francesco Mallardo; Giugliano. Ti sparo se non esci: tentata estorsione a imprenditore, scarcerato 46enne. Napoli: continuano ad essere messe fuori uso tagliando i cavi (e lasciandone in abbondanza) le colonnine veloci per veicoli elettrici. Vandali o ladri? reddit