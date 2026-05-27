Sdf 1,4 miliardi di fatturato nel 2025 Mercato dei trattori ancora in calo | Ma crescono quote e investimenti

Nel 2025, Sdf prevede un fatturato di 1,4 miliardi di euro. Nonostante il mercato globale dei trattori abbia registrato quattro anni di calo, le quote di mercato della società sono aumentate e gli investimenti sono stati mantenuti. Il piano di sviluppo aziendale continua senza interruzioni, anche in un contesto di mercato in contrazione.

Treviglio. Quattro anni consecutivi di calo del mercato globale dei trattori, ma quote di mercato in crescita, investimenti confermati e un piano di sviluppo che prosegue senza rallentamenti. È il quadro tracciato da Sdf durante la presentazione dei risultati aziendali e delle prospettive del gruppo, con un focus sull’andamento internazionale del settore, sui dati economici del 2025 e sui progetti legati allo stabilimento. “Dal 2022 al 2025 il mercato mondiale dei trattori è passato da 286mila a 205mila unità – spiega Lodovico Bussolati, Chief Executive Officer del gruppo -. È un mercato storicamente volatile, ma normalmente dopo due anni di calo si assiste a una stabilizzazione e poi a una ripresa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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