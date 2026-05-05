Despar Nord | 2,871 miliardi di fatturato e 344 nuove assunzioni nel 2025

Nel 2025, la catena di supermercati ha registrato un fatturato di 2,871 miliardi di euro e ha annunciato l’assunzione di 344 nuovi dipendenti. Sono stati coinvolti circa 600 produttori locali, che hanno collaborato con l’azienda attraverso specifiche strategie di approvvigionamento. Le nuove assunzioni sono destinate a rafforzare vari punti vendita e servizi sul territorio, modificando così la composizione dell’occupazione nel settore commerciale locale.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le 344 nuove assunzioni il mercato del lavoro locale?. Quali strategie hanno permesso di coinvolgere 600 produttori del territorio?. Come vengono gestite le tonnellate di cibo recuperate per la solidarietà?. Dove verranno concentrati i 99 milioni di euro per l'ammodernamento?.? In Breve Investiti 99,7 milioni di euro per modernizzazione e risparmio energetico dei punti vendita.. Oltre 600 produttori locali coinvolti nel progetto Sapori del Territorio.. Recuperate 7 tonnellate di cibo con redistribuzione di 1,7 milioni di pasti.. Destati 500 mila euro per sport, cultura e iniziative di solidarietà.. Despar Nord registra un fatturato di 2,871 miliardi di euro nel 2025, segnando una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente attraverso investimenti massicci nelle regioni del Nord Est.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Despar Nord: 2,871 miliardi di fatturato e 344 nuove assunzioni nel 2025 Notizie correlate Leggi anche: L'azienda specializzata nel mercato della frutta secca supera i 30 milioni di fatturato. Previste nuove assunzioni Formaggi DOP: 5,9 miliardi di fatturato e nuove sfideReggio Emilia si prepara ad accogliere venerdì 13 marzo 2026 il Forum PROGEO dedicato alle prospettive delle DOP del formaggio, un appuntamento che... Tutti gli aggiornamenti Despar Nord cresce nel 2025: fatturato al pubblico a 2,87 miliardi di euro (+3,1%)Despar Nord consolida anche per il 2025 il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro (+3,1% vs 2024). distribuzionemoderna.info Despar Nord cresce nel 2025: fatturato al pubblico a 2,8 miliardi, +3,1% in un annoEconomia: •Sviluppo ulteriore del network di vendita con 13 nuove aperture e 15 ristrutturazioni nelle cinque regioni di presenza ... lapressa.it