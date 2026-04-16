Accordo ai Musei Civici | premio di produzione fino a 600€ per i lavoratori in appalto

L'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici degli appalti dei musei civici di Venezia si è riunita ieri, 15 aprile, e ha approvato un nuovo accordo. Questo prevede un premio annuale di produzione che può arrivare fino a 600 euro per i dipendenti coinvolti. La decisione riguarda le persone che operano all’interno dei musei civici, con l’obiettivo di riconoscere il loro contributo.

L'assemblea di lavoratori e lavoratrici degli appalti dei musei civici di Venezia, riunita ieri 15 aprile, ha approvato l'accordo che istituisce il premio annuale di produzione. Lo comunicano i sindacati secondo cui l’accordo è il risultato di un confronto tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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