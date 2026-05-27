Durante l’estate, nelle scuole del Comune di Rimini sono stati avviati diciotto interventi di manutenzione e miglioramento. Contestualmente, sono in corso i lavori per la costruzione di tre nuovi nidi, finanziati tramite i bandi del Pnrr. Le operazioni riguardano interventi di ristrutturazione e ampliamento delle strutture scolastiche, con l’obiettivo di rendere più funzionali gli edifici prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Lavori d’estate nelle strutture scolastiche del Comune di Rimini mentre si attende che attende anche la fine lavori nei tre nuovi nidi realizzati con i bandi del Pnrr. Saranno in tutto 18 gli interventi che verranno realizzati nelle varie strutture sparse per la città, tra gli edifici che ospitano le scuole per l’infanzia, le elementari e le medie. Si tratta di ordinaria manutenzione che spazia dalla tinteggiatura alla cura e riqualificazione delle parti esterne, lavori su facciate, cortili e ingressi, oltre a piccoli ripristini necessari al buon funzionamento degli edifici. Gli interventi si concentreranno tra luglio e agosto, quando le attività negli edifici saranno assenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole, estate di cantieri: diciotto interventi e nuovi nidi in arrivo

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Sono senza parole per questo affetto. È stato emozionante per me arrivare qui passando in mezzo a nuove opere, ai cantieri di speranza finanziati con i 209 miliardi del Pnrr per riqualificare piazze, scuole, spazi storici e di socialità. No ai cantieri del Riarmo c x.com

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