Scuole bresciane un’estate di cantieri | 2,6 milioni per rifare aule impianti e spazi

Durante l’estate, le scuole di Brescia saranno interessate da lavori di ristrutturazione e manutenzione, con un investimento di 2,6 milioni di euro destinato a rinnovare aule, impianti e spazi comuni. In questa fase, sono previsti interventi di miglioramento strutturale e di adeguamento degli ambienti scolastici, che coinvolgeranno diversi istituti della città. I lavori sono programmati per essere completati entro l’inizio dell’anno scolastico.

Mentre gli studenti si preparano alle vacanze, per le scuole di Brescia si apre la stagione dei grandi cambiamenti. Quando a settembre suonerà la prima campanella, tanti di loro troveranno ad accoglierli edifici più freschi, palestre rimesse a nuovo e spazi senza più barriere. Il Comune ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Spazi verdi scolastici sottoutilizzati e impianti sportivi poco accessibili: il 27 e 28 marzo torna “Nontiscordardimé” per rigenerare cortili, aule e aree esterneIl 25° rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente fotografa una situazione ancora critica per gli spazi scolastici italiani. Scuole, restyling da 4,7 milioni. Nuovi cappotti e serramenti. Aule più sicure e sostenibiliVale oltre 4 milioni e 700mila euro il maxi-piano di messa in sicurezza ed efficientamento energetico per le scuole cittadine portato a termine nelle... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scuole bresciane, un’estate di cantieri: 2,6 milioni per rifare aule, impianti e spazi - BresciaToday; Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'; Leone alla Papal Fondation, grazie a voi borse di studio ai sacerdoti; Naufraga un'imbarcazione in Uganda, almeno 30 dispersi. Brescia, scuole: oltre 2,6 milioni per lavori estivi tra sicurezza e riqualificazioniInterventi in nidi, primarie e medie tra impianti, barriere architettoniche e spazi esterni. Obiettivo: edifici più sicuri, efficienti e pronti per il nuovo anno scolastico. quibrescia.it Brescia, investimenti per oltre 2,6 milioni per le scuole cittadineOltre 2,6 milioni di euro per mettere in sicurezza, riqualificare e ammodernare le scuole cittadine. È il piano di interventi che l’Amministrazione ... bsnews.it Le 8 ricette selezionate per la finale di Chef per una notte A pochi giorni dalla serata finale, in programma il 5 maggio al ristorante Carlo Magno , vi presentiamo le 8 ricette scelte per rappresentare le scuole bresciane e il loro talento culinario! I protag - facebook.com facebook