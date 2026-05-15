Presentato ieri, al Sacro Convento, il trittico numismatico "800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi 1226-2026" dedicato al Cantico delle Creature, progetto realizzato in collaborazione tra Italia, Vaticano e San Marino per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. E’ stato emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Repubblica di San Marino, dalla Zecca dello Stato della Città del Vaticano e realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le monete sono state progettate dall’incisore Marta Bonifacio e coniate nelle Officine della Zecca dello Stato. Sono intervenuti i rappresentanti dei tre Stati che hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il trittico per San Francesco. Assisi, Vaticano e San Marino per gli 800 anni del Poverello

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Monete in rame dedicato al Cantico delle creature per ottocentenario dalla morte di San Francesco

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