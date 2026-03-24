Per gli 800 anni dalla morte di San Francesco al Cinema Teatro Astra arriva Alessandro Anderloni
In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, il Cinema Teatro Astra ospita la proiezione di un nuovo film diretto da Alessandro Anderloni. La pellicola ripercorre la vita e le opere del santo, con particolare attenzione alle sue origini e al suo insegnamento. Tra le scene, Dante viene citato nel Paradiso, dove descrive Francesco come un
“Nacque al mondo un sole”, scrive Dante nel canto XI del Paradiso raccontando San Francesco come una luce capace di illuminare il mondo. Da questa immagine prende forma il nuovo spettacolo di Alessandro Anderloni, in scena al Cinema Teatro Astra venerdì 27 marzo alle ore 21 e proposto in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo.??Il monologo mette in scena il racconto dantesco restituendo la figura del poverello di Assisi nella sua radicalità, a partire da una scelta di vita che continua a interrogare il presente. Il lavoro di Anderloni segue il canto attraversando i momenti decisivi della vita di Francesco: la decisione di spogliarsi delle ricchezze del padre, l’incontro con la povertà, la nascita della comunità dei frati, la Regola, il desiderio del martirio, fino alle stimmate ricevute sul Monte della Verna. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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