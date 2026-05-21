Ragazzi in ansia per voti e verifiche Il confronto tra due generazioni
Negli ultimi anni, molti studenti delle scuole medie si sono mostrati molto preoccupati per le verifiche e i voti. La paura di ricevere risultati insoddisfacenti si manifesta frequentemente tra i ragazzi, che spesso si sentono sotto pressione per raggiungere buoni punteggi. Questa situazione ha portato a un aumento dei livelli di ansia tra i giovani, che vivono con la costante preoccupazione di dover affrontare esami e valutazioni con ansia crescente.
Negli ultimi anni, tra i giovani studenti delle scuole medie, l’ ansia da verifica è aumentata vertiginosamente e la maggior parte degli studenti teme costantemente voti bassi. Questo ci pare accada soprattutto a causa della presenza del registro elettronico, su cui vengono continuamente caricati i voti e aggiornata la media. Grazie a un aperto confronto tenuto tra noi studenti negli ultimi mesi, abbiamo elencato le principali cause dell’ansia nell’ambito scolastico. Gli alunni pensano che il voto li definisca in quanto persone: "Io sono questo voto"; la pressione genitoriale: i genitori a volte pretendono troppo dai figli; l’ossessione di raggiungere sempre la perfezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Le retour des destins liés ! | EP11 Complet | Koh Lanta 2026 Reliques du Destin
Sullo stesso argomento
Giornata Infermieri, due generazioni a confronto tra entusiasmo ed esperienzaIn occasione della Giornata internazionale degli infermieri il racconto di due generazioni a confronto nella professione infermieristica:...
Generazioni a confronto: lo scrittore centenario Glauco Gardini incontra i ragazzi e dona libriSi è chiuso con un momento davvero toccante il ciclo di incontri “Per cambiare insieme: generazioni a confronto”, organizzati da Auser Forlì e...
Ragazzi da sabato prossimo farò parte della croce Rossa del mio paese per dare una mano a loro all'associazione i ragazzi dell'arcobaleno ho un po' di ansia ma piena di adrenalina By Ida Panariellina @AndreaDiCiancio @RobertoArduini1 #ILUNATICI @R x.com
HO L'ANSIA - PARLIAMONE TRA GIOVANI Tornano gli incontri di sensibilizzazione sull'ansia, organizzati dalla Consulta Giovani di Vidor! Il primo, dedicati ai ragazzi dalla 3^ media alla 4^ superiore, si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 20.30 presso la bi facebook
Ragazzi, il mio trauma d'infanzia mi sta facendo essere abusiva? reddit
Ansia da esami negli adolescenti, le frasi da evitare e come dare supporto per la terza media e la maturitàAnsia per gli esami negli adolescenti. Come dare supporto psicologico per terza media e maturità contro lo stress scolastico. nostrofiglio.it
L’ansia dei nostri ragazzi? Impariamo ad ascoltarliSanità e scuola alleate per intercettare un malessere che cresce: Attenzione alle nuove droghe e al ritiro sociale ... laprovinciadicomo.it