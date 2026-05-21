Negli ultimi anni, molti studenti delle scuole medie si sono mostrati molto preoccupati per le verifiche e i voti. La paura di ricevere risultati insoddisfacenti si manifesta frequentemente tra i ragazzi, che spesso si sentono sotto pressione per raggiungere buoni punteggi. Questa situazione ha portato a un aumento dei livelli di ansia tra i giovani, che vivono con la costante preoccupazione di dover affrontare esami e valutazioni con ansia crescente.

Negli ultimi anni, tra i giovani studenti delle scuole medie, l’ ansia da verifica è aumentata vertiginosamente e la maggior parte degli studenti teme costantemente voti bassi. Questo ci pare accada soprattutto a causa della presenza del registro elettronico, su cui vengono continuamente caricati i voti e aggiornata la media. Grazie a un aperto confronto tenuto tra noi studenti negli ultimi mesi, abbiamo elencato le principali cause dell’ansia nell’ambito scolastico. Gli alunni pensano che il voto li definisca in quanto persone: "Io sono questo voto"; la pressione genitoriale: i genitori a volte pretendono troppo dai figli; l’ossessione di raggiungere sempre la perfezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi in ansia per voti e verifiche. Il confronto tra due generazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le retour des destins liés ! | EP11 Complet | Koh Lanta 2026 Reliques du Destin

Sullo stesso argomento

Giornata Infermieri, due generazioni a confronto tra entusiasmo ed esperienzaIn occasione della Giornata internazionale degli infermieri il racconto di due generazioni a confronto nella professione infermieristica:...

Generazioni a confronto: lo scrittore centenario Glauco Gardini incontra i ragazzi e dona libriSi è chiuso con un momento davvero toccante il ciclo di incontri “Per cambiare insieme: generazioni a confronto”, organizzati da Auser Forlì e...

Ragazzi da sabato prossimo farò parte della croce Rossa del mio paese per dare una mano a loro all'associazione i ragazzi dell'arcobaleno ho un po' di ansia ma piena di adrenalina By Ida Panariellina @AndreaDiCiancio @RobertoArduini1 #ILUNATICI @R x.com

Ragazzi, il mio trauma d'infanzia mi sta facendo essere abusiva? reddit

Ansia da esami negli adolescenti, le frasi da evitare e come dare supporto per la terza media e la maturitàAnsia per gli esami negli adolescenti. Come dare supporto psicologico per terza media e maturità contro lo stress scolastico. nostrofiglio.it

L’ansia dei nostri ragazzi? Impariamo ad ascoltarliSanità e scuola alleate per intercettare un malessere che cresce: Attenzione alle nuove droghe e al ritiro sociale ... laprovinciadicomo.it