Ragazzi in ansia per voti e verifiche Il confronto tra due generazioni

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, molti studenti delle scuole medie si sono mostrati molto preoccupati per le verifiche e i voti. La paura di ricevere risultati insoddisfacenti si manifesta frequentemente tra i ragazzi, che spesso si sentono sotto pressione per raggiungere buoni punteggi. Questa situazione ha portato a un aumento dei livelli di ansia tra i giovani, che vivono con la costante preoccupazione di dover affrontare esami e valutazioni con ansia crescente.

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Negli ultimi anni, tra i giovani studenti delle scuole medie, l’ ansia da verifica è aumentata vertiginosamente e la maggior parte degli studenti teme costantemente voti bassi. Questo ci pare accada soprattutto a causa della presenza del registro elettronico, su cui vengono continuamente caricati i voti e aggiornata la media. Grazie a un aperto confronto tenuto tra noi studenti negli ultimi mesi, abbiamo elencato le principali cause dell’ansia nell’ambito scolastico. Gli alunni pensano che il voto li definisca in quanto persone: "Io sono questo voto"; la pressione genitoriale: i genitori a volte pretendono troppo dai figli; l’ossessione di raggiungere sempre la perfezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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