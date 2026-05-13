Le Università per Giulio | domani all’Università di Foggia la proiezione del documentario su Giulio Regeni

Domani all’Università di Foggia si terrà la proiezione del documentario dedicato a Giulio Regeni. L’evento fa parte di un ciclo di iniziative intese a ricordare la vicenda del giovane ricercatore scomparso in Egitto nel 2016. La proiezione si svolgerà in aula magna e sarà aperta al pubblico studentesco e alla cittadinanza. L’organizzazione ha comunicato che l’ingresso è gratuito.

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. L’evento è organizzato dall’Università di Foggia nell’ambito dell’iniziativa “Le Università per Giulio”, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. Il progetto coinvolge 76 università e circa 15mila persone in due mesi di incontri e proiezioni dedicati al tema della libertà di ricerca. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti più significativi della manifestazione “La Città che vorrei” e vedrà la partecipazione della prorettrice vicaria, prof.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Le Università per Giulio”: domani all’Università di Foggia la proiezione del documentario su Giulio Regeni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: In università la proiezione del documentario su Giulio Regeni a dieci anni dalla morte Leggi anche: Regeni, l’Università di Foggia aderisce all’iniziativa “Le Università per Giulio” Temi più discussi: La città che vorrei. Una bussola per la legalità - 2026; Università e Comune insieme per La città che vorrei: al via a Foggia la IV edizione della bussola per la legalità; Università, Ceci (Tor Vergata): Momento approfondimento e memoria pubblica su Regeni; Il film su Giulio Regeni arriva nelle università di Bari e Lecce. Università di Foggia aderisce a Le università per Giulio in ricordo di RegeniA dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore Giulio Regeni l'università degli studi di Foggia organizza per il 14 maggio la proiezione speciale del documentario Giulio Regeni - ... rainews.it Le Università per Giulio Regeni, aderisce l'Ateneo di FirenzeLunedì 18 maggio al Campus delle Scienze Sociali (ore 16 – via delle Pandette 9, edificio D6, aula 0.18) si terrà una proiezione speciale del documentario ... gonews.it