Sala intitolata a un fascista | scoppia la polemica

Una nuova polemica riguarda l’intitolazione di una sala a una figura storica associata al fascismo. Alcuni critici hanno espresso dissenso, mentre il responsabile della decisione ha risposto che si tratta di un’ingiustificata campagna diffamatoria. Quest’ultimo ha affermato di sentirsi indifferente alle accuse, sostenendo che si tratta di una polemica priva di basi storiche e di contestualizzazione dei fatti.

"Queste critiche mi lasciano del tutto indifferente. Si tratta della solita caccia alle streghe, condotta senza conoscere la storia né contestualizzare i fatti, finendo per infangare la memoria di una persona per bene, peraltro scagionata nel dopoguerra da ogni addebito. Il tutto senza alcun rispetto per i familiari, che provvederanno a rispondere". Il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, respinge così, senza mezzi termini, le critiche arrivate nelle ultime ore dall’Anpi di Rimini. Al centro della polemica, la decisione dell’amministrazione comunale di intitolare il nuovo Centro di aggregazione intergenerazionale (che sarà inaugurato sabato pomeriggio nel cuore della città) a Majolo Cucci, tra i primi avvocati di Novafeltria e podestà durante il periodo fascista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sala intitolata a un fascista": scoppia la polemica Il fascismo degli antifascisti - Pier Paolo Pasolini Intitolata a Letizia Marina Sultana la sala riunioni del distretto sanitarioUn momento di ricordo e gratitudine per una professionista che ha lasciato un segno profondo nella comunità e tra i colleghi. Leggi anche: Pagani: la sala del Centro Sociale intitolata al regista Carmine Califano