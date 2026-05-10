Scuola l’incognita del 1° luglio | il rischio disoccupazione per i docenti

Il primo luglio rappresenta una data cruciale per molti insegnanti, poiché a quella data scadono i contratti di lavoro di numerosi docenti. Non è ancora chiaro cosa succederà ai loro impieghi e quali conseguenze questa situazione avrà sulla continuità delle attività scolastiche. La validità delle supplenze e la possibilità di rinnovo sono tra gli aspetti ancora da definire, lasciando un’incertezza che riguarda sia i lavoratori che le scuole.

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