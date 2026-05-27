Quarantaquattro opere di giovani tra i 14 e i 35 anni sono in mostra, realizzate durante un percorso di 18 mesi presso una scuola di fotografia gratuita. La collettiva, intitolata ‘Dove viviamo’, presenta le immagini create dagli allievi che hanno completato il corso. La mostra è curata dall’Osservatorio Fotografico e comprende lavori di 34 partecipanti. L’esposizione vuole riflettere sul tema del luogo e dell’ambiente in cui vivono i giovani fotografi.

‘Dove viviamo’ è il titolo e il tema della mostra collettiva di 34 giovani fotografi dai 14 ai 35 anni che hanno terminato il percorso formativo gratuito di 18 mesi alla Scuola elementare di fotografia a cura di Osservatorio Fotografico. Nel complesso è una collezione di piccole storie visive che raccontano il territorio e la quotidianità attraverso gli occhi dei fotografi che lo abitano e lo vivono. Giunta alla seconda edizione, è una mostra diffusa, una sorta di ‘micro festival fotografico’, la cui inaugurazione itinerante è in programma venerdì prossimo. Si inizia alle 16.30 dalla Project Room del Mar, per poi proseguire nelle altre sedi espositive: Marte in via Sant’Alberto 19, MyCamera in G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola elementare di fotografia, in mostra le opere degli allievi

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Sino-Canada School: Student Art and Photography Showcase of Creativity

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