Scuola di San Salvatore senza prima classe il Comune rassicura | Nessuna ipotesi di chiusura
Il Comune ha annunciato che la scuola elementare di San Salvatore non avrà una prima classe nella prossima fase scolastica a causa di un numero insufficiente di iscrizioni. L’amministrazione ha precisato che questa situazione non comporta la chiusura della scuola e ha confermato l’impegno per il suo mantenimento e rilancio. La decisione riguarda esclusivamente l’attivazione della prima classe, mentre l’attività scolastica continuerà normalmente.
L’amministrazione comunale conferma l’impegno per il mantenimento e il rilancio della scuola elementare di San Salvatore, dopo la mancata attivazione della futura classe prima per insufficienza di iscritti. In risposta all’interrogazione del consigliere Marchei, l’assessora Francesca Mattei ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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