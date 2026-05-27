Scuola di San Salvatore senza prima classe il Comune rassicura | Nessuna ipotesi di chiusura

Notizia in breve

Il Comune ha annunciato che la scuola elementare di San Salvatore non avrà una prima classe nella prossima fase scolastica a causa di un numero insufficiente di iscrizioni. L’amministrazione ha precisato che questa situazione non comporta la chiusura della scuola e ha confermato l’impegno per il suo mantenimento e rilancio. La decisione riguarda esclusivamente l’attivazione della prima classe, mentre l’attività scolastica continuerà normalmente.