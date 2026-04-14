Piazza della Rocca Frontini rassicura | Nessuna chiusura alle auto senza prima parcheggi e servizi
La sindaca ha confermato che Piazza della Rocca rimarrà aperta al traffico veicolare, respingendo le voci di una possibile chiusura. In risposta alle preoccupazioni di commercianti e residenti, ha ribadito che, al momento, non sono previste restrizioni alla circolazione, sottolineando che l’intenzione è di mantenere attivi i servizi e i parcheggi nella zona. La discussione riguarda il Piano urbano della mobilità sostenibile, su cui si sono già raccolte molte osservazioni.
“In questo momento, come già ribadito, non ci sarà alcuna chiusura”. La sindaca Chiara Frontini risponde al "grido d'allarme" di commercianti e residenti che negli scorsi giorni hanno dato il via alla raccolta firme per fornire osservazioni al Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), che.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Piazza della Rocca senza auto, commercianti contro con una raccolta firme: "Difendiamo i parcheggi"Lo spauracchio della pedonalizzazione agita il sonno di chi vive in centro e ci lavora ogni giorno.
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