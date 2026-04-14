Piazza della Rocca Frontini rassicura | Nessuna chiusura alle auto senza prima parcheggi e servizi

La sindaca ha confermato che Piazza della Rocca rimarrà aperta al traffico veicolare, respingendo le voci di una possibile chiusura. In risposta alle preoccupazioni di commercianti e residenti, ha ribadito che, al momento, non sono previste restrizioni alla circolazione, sottolineando che l’intenzione è di mantenere attivi i servizi e i parcheggi nella zona. La discussione riguarda il Piano urbano della mobilità sostenibile, su cui si sono già raccolte molte osservazioni.