Scuola di Foresta | il sindaco chiede di non chiudere la prima classe

Il sindaco ha richiesto di mantenere aperta la prima classe in una scuola di foresta, nonostante le decisioni di trasferimento forzato di alcuni studenti. Tre alunni fragili sono coinvolti nel trasferimento e si temono ripercussioni sulla loro quotidianità. Il servizio di trasporto scolastico ha evidenziato che non può garantire il supporto necessario per gestire eventuali disagi legati al cambio di scuola. La questione ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti, preoccupati per le conseguenze sui bambini.

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