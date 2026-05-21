Scuola di Foresta | il sindaco chiede di non chiudere la prima classe
Il sindaco ha richiesto di mantenere aperta la prima classe in una scuola di foresta, nonostante le decisioni di trasferimento forzato di alcuni studenti. Tre alunni fragili sono coinvolti nel trasferimento e si temono ripercussioni sulla loro quotidianità. Il servizio di trasporto scolastico ha evidenziato che non può garantire il supporto necessario per gestire eventuali disagi legati al cambio di scuola. La questione ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti, preoccupati per le conseguenze sui bambini.
? Punti chiave Come influirà il trasferimento forzato sulla vita dei tre alunni fragili?. Perché il servizio di trasporto scolastico non può gestire il disagi?. Quali conseguenze avrà la chiusura della classe per il borgo montano?. Come risponderà l'Ufficio scolastico di Crotone alla richiesta del sindaco?.? In Breve Dieci studenti rischierebbero il trasferimento verso la sede centrale di Crotone.. Tre alunni con fragilità certificate necessitano di continuità didattica a Foresta.. Trasporto scolastico comunale saturo per tragitto montano di oltre cinque chilometri.. Richiesta formale presentata martedì 19 maggio all'Ufficio scolastico di Crotone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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