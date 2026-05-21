Scuola di Foresta | il sindaco chiede di non chiudere la prima classe

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha richiesto di mantenere aperta la prima classe in una scuola di foresta, nonostante le decisioni di trasferimento forzato di alcuni studenti. Tre alunni fragili sono coinvolti nel trasferimento e si temono ripercussioni sulla loro quotidianità. Il servizio di trasporto scolastico ha evidenziato che non può garantire il supporto necessario per gestire eventuali disagi legati al cambio di scuola. La questione ha suscitato attenzione tra genitori e insegnanti, preoccupati per le conseguenze sui bambini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come influirà il trasferimento forzato sulla vita dei tre alunni fragili?. Perché il servizio di trasporto scolastico non può gestire il disagi?. Quali conseguenze avrà la chiusura della classe per il borgo montano?. Come risponderà l'Ufficio scolastico di Crotone alla richiesta del sindaco?.? In Breve Dieci studenti rischierebbero il trasferimento verso la sede centrale di Crotone.. Tre alunni con fragilità certificate necessitano di continuità didattica a Foresta.. Trasporto scolastico comunale saturo per tragitto montano di oltre cinque chilometri.. Richiesta formale presentata martedì 19 maggio all'Ufficio scolastico di Crotone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

scuola di foresta il sindaco chiede di non chiudere la prima classe
© Ameve.eu - Scuola di Foresta: il sindaco chiede di non chiudere la prima classe
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto*

Video AIUTO: LA MIA CRUSH è SPARITA nel BOSCO! *lollo che fine ha fatto?*

Sullo stesso argomento

Contro Modena a domicilio per chiudere la regular season da prima della classeUltima giornata del campionato nazionale di serie B: sabato 25 aprile il Plebiscito Padova ospiterà il Penta Modena alle piscine del Centro Sportivo...

Contratto scuola 2025-2027, Barbacci (Cisl Scuola): “L’obiettivo è chiudere prima della scadenza del triennio”. INTERVISTAL'11 marzo segna l'apertura ufficiale del tavolo all'Aran per il rinnovo del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, che interessa 1.

scuola di foresta scuola di foresta ilScuola Petilia Policastro, il sindaco: tuteleremo gli alunni di ForestaParticolare preoccupazione desta anche la presenza, tra i 10 iscritti, di tre alunni con bisogni educativi speciali e fragilità certificate. ilcrotonese.it

scuola di foresta scuola di foresta ilScuola Petilia Policastro, protesta a Foresta per mantenere la prima mediaI manifestanti hanno ribadito che la scuola di Foresta è anche l'unico plesso dell'intera Petilia dotato di mensa scolastica interna. ilcrotonese.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web