Scuola dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino il bilancio 2025 26 dell' attività di testimonianza formativa

Notizia in breve

Si è conclusa l’attività di Testimonianza Formativa presso la scuola gestita dal Consolato Provinciale di Avellino, in base al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. L’evento ha riguardato il bilancio delle attività svolte nel periodo 202526. La partecipazione e le iniziative sono state documentate nelle relazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici.