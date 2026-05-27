Scuola dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino il bilancio 2025 26 dell' attività di testimonianza formativa
Si è conclusa l’attività di Testimonianza Formativa presso la scuola gestita dal Consolato Provinciale di Avellino, in base al Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. L’evento ha riguardato il bilancio delle attività svolte nel periodo 202526. La partecipazione e le iniziative sono state documentate nelle relazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti specifici.
Conclusa l’attività di Testimonianza Formativa nella Scuola del Consolato Provinciale di Avellino, prevista dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro.Il Console Provinciale dott. Nicola Spano, Coordinatore Regionale TFS. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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