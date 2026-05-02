Tra i 166 nuovi Maestri del lavoro lombardi 7 stelle al merito brillano nel consolato di Lecco e Como

Tra i 166 nuovi Maestri del Lavoro in Lombardia nel 2026, sette di loro sono stati insigniti della Stella al Merito. Questi riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di cerimonie che si sono svolte presso i consolati di Lecco e Como. La premiazione ha riguardato professionisti di diversi settori, che hanno ricevuto il riconoscimento per il loro impegno nel mondo del lavoro.

Tra i 166 nuovi Maestri del Lavoro della Lombardia del 2026, sette stelle al merito brillano nel consolato di Lecco e Como. In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, si è svolta infatti la tradizionale cerimonia organizzata dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia per il conferimento.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Brillano le Stelle al merito, tra i nuovi Maestri del Lavoro ci sono anche tre reggini: ecco chi sonoNon è solo un traguardo personale, ma anche il segno concreto di un impegno quotidiano riconosciuto a livello nazionale. Stella al merito del lavoro. Brillano tre nuovi maestriCi sono anche tre cesenati tra gli undici cittadini della Provincia di Forlì-Cesena che il primo maggio a Bologna verranno decorati con la ‘stella al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tra i 166 nuovi Maestri del lavoro lombardi, 7 stelle al merito brillano nel consolato di Lecco e Como; Chi sono i nuovi maestri del lavoro di Monza e Brianza; EY?Parthenon: Q1 2026 tra prudenza, Pil rivisto e 166 operazioni di Private Equity sul mercato italiano; Eccellenza in volo i premiati di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende tra i nuovi Maestri del Lavoro. Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di MilanoMilano ha 50 nuovi Maestri del lavoro. La prefettura di Milano ha reso noto l’elenco degli insigniti della stella al merito del lavoro per l’anno 2026. Il riconoscimento premia i lavoratori della circ ... milanotoday.it Maestri del lavoro. I nuovi premiatiQuesta giornata ci ricorda l’impegno quotidiano della nostra federazione come prezioso servizio verso la comunità e soprattutto verso i giovani. A noi tutti spetta il compito di essere un esempio ... lanazione.it Stella al merito a dieci nuovi Maestri del lavoro del Trentino - facebook.com facebook 1/5/26.Mestre-Polesine.Ecco i 9 Maestri del Lavoro del Polesine che stamane al Toniolo hanno ricevuto le insegne di Maestro del Lavoro con firme del Ministro del lavoro Calderone e di Mattarella:Bellesia, Bianchi, Bordin, Borella, Chiozzi, Contiero, Foletti, N x.com