L’impegno dei Maestri del lavoro Scuola cultura e volontariato

Nel cuore della Lunigiana, tra antiche pievi e borghi di pietra, il Consolato dei Maestri del Lavoro di Massa ha organizzato il suo incontro primaverile a Filattiera. L’evento ha coinvolto rappresentanti del mondo del lavoro, della scuola e del volontariato, riunendo diverse realtà del territorio. La manifestazione si è svolta in un ambiente che mette in risalto il patrimonio storico della zona, con attività e interventi dedicati al tema dell’impegno civico.

Nel cuore della Lunigiana, dove la storia affiora tra pievi millenarie e borghi di pietra, il Consolato dei Maestri del Lavoro di Massa ha scelto Filattiera per il suo incontro primaverile. Una giornata dedicata alla scoperta del territorio, alla memoria collettiva e al ruolo civico dei MdL, che da sempre intrecciano impegno professionale e volontariato. Accompagnati da una guida di Sigeric - Servizi per il turismo, i Maestri hanno iniziato il percorso dalla Pieve di Sorano, uno dei più significativi monumenti romanici dell’XI-XII secolo, recentemente riportato al suo antico splendore. La visita è poi proseguita al Centro Didattico ’Tiziano...🔗 Leggi su Lanazione.it

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